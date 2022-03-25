Son dakika haberleri: Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "tasarlayarak,...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika habere göre Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa