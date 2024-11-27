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Milyonluk vurguna 4 tutuklama

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Milyonluk vurguna 4 tutuklama Tekirdağ Çorlu'da bir kişinin 1 milyon 410 bin lirasının dolandırılmasıyla ilgili 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Milyonluk vurguna 4 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir kişinin 1 milyon 410 bin lirasının dolandırılmasıyla ilgili 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli yağma olayının faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

22 Kasım Cuma günü kendisinden haber alınamayan O.E.'nin, tehdit ve şantaj yoluyla kaçırılarak, İ stanbul'a götürüldüğü ve banka hesaplarında bulunan 1 milyon 410 bin lirasının da kendi hesaplarına aktaran şahısların yakalanması için Çorlu Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrası, mağdur O.E'yi tehdit ve şantaj ile kaçırarak İstanbul'a götürüp, hesabında bulunan 1 milyon 410 bin TL'yi kendi hesaplarına transfer ettiği ortaya çıkan A.B, E.B, O.H. isimli şahıslar İstanbul'da yakalanarak Çorlu ilçesine getirildi.

Ayrıca şüphelilere O.E'nin banka hesabında bulunan para miktarını ve ev adresini söylediği yardım yataklık eden Y.Ç. ve A.Ç isimli şahıslar Çorlu'da yapılan operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler A.B, E.B, O.H. ve Y.Ç. tutuklandı.

Milyonluk vurguna 4 tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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