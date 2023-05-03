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Milyonluk vurgun polise takıldı

Milyonluk vurgun polise takıldı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da bir iş yerinde 3 milyon lira değerinde kombi ve doğalgaz tesisatı çalan 4 zanlı polis tarafından yakalandı.

Malatya'da bir iş yerinde 3 milyon lira değerinde kombi ve doğalgaz tesisatı çalan 4 zanlı polis tarafından yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramasında çok miktarda altın ile döviz bulundu.

Malatya'da polis ekipleri Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde 3 milyon lira değerinde kombi ve doğalgaz tesisatı çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların yapılan üst aramasında çaltın malzemelerde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 TL, 400 dolar, 400 Euro, 5 adet çeyrek ve 4 adet gram altın ele geçirildi.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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