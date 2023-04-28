Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da fabrikalardan milyonluk malzeme çalan çete, yakayı ele verdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikaların bahçe ve depolarından milyonlarca lira değerinde malzeme çalan hırsızlık çetesi yakayı ele verdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile yakalanan hırsızlık çetesi, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

İlçe genelinde son zamanlarda artış gösteren hırsızlık olayları sebebiyle düğmeye basan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına alarak E.D., M.D. E.I, T.D., H.A, Ş.D ve S.K'nın organize sanayi bölgesindeki fabrikaların bahçesinden ve depolarından malzeme çaldığını belirledi.

Beş nanlı hutuklandı

Fabrikalardan milyonlarca TL'lik malzeme çalan şahısların yakalanması için düğmeye basan güvenlik güçleri, üçü çocuk toplam yedi şüpheliyi belirlenen adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan yedi şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan; E.D, M.D, E.I, H.A ve Ş.D tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.D ve S.K serbest bırakıldı.