Milyonluk vurgun çetesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da fabrikalardan milyonluk malzeme çalan çete yakayı ele verdi. Çerkezköy polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çerkezköy ilçe genelinde son zamanlarda artış gösteren hırsızlık olayları sebebiyle düğmeye basan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına alarak E.D., M.D. E.I, T.D., H.A, Ş.D ve S.K'nın organize sanayi bölgesindeki fabrikaların bahçesinden ve depolarından malzeme çaldığını belirledi.

5 zanlı tutuklandı

Fabrikalardan milyonlarca TL'lik malzeme çalan şahısların yakalanması için düğmeye basan güvenlik güçleri, 3'ü çocuk toplam 7 şüpheliyi belirlenen adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan 4 şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan E.D, M.D, E.I, H.A ve Ş.D tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.D ve S.K serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ