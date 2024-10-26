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Milyonluk Malzemeleri Çalan Şahıs Tutuklandı

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Adıyaman'da inşaat deposundan 1,5 milyon değerindeki malzemeleri çalan Hüseyin A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Çalınan malzemeler bir metruk evde bulundu.

Milyonluk malzemeler çalan şahıs tutuklandı

Çalıntı malzemeler metruk evde çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yapımı devam eden kalıcı konutların deposundan 1,5 milyon değerindeki malzemeleri çalan hırsız, polis ekiplerince sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Bölgesinde yapımı devam eden konut inşaat alanındaki bir depoya girerek hırsızlık yapan Hüseyin A., isimli şahıs, 1,5 milyon değerindeki su motorlarını çaldı. İhbar üzerine olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince malzemeler Fatih Mahallesi'nde bir metruk bina içerisinde bulundu. Araştırmalarını titiz bir şekilde yürüten polis ekipleri olayı gerçekleştiren Hüseyin A'yı da bularak yakaladı. Çalınan malzemeler firmaya yeniden teslim edilirken Hüseyin A., ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Hüseyin A., isimli şahsın yaklaşık 42 adet suç kaydının olduğu ise öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Milyonluk Malzemeleri Çalan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik Adıyaman 3-sayfa İnşaat Güncel Polis Hukuk Suç

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