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Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar

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Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar

Kocaeli'de yaklaşık değeri 1 milyon lira olan inşaat malzemelerini değerinin altında satan ve satın alan 7 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de yaklaşık değeri 1 milyon lira olan inşaat malzemelerini değerinin altında satan ve satın alan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firmadan yüklenen ve başka bir ile nakledilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan inşaat malzemesinin yerine ulaşamaması neticesinde inceleme başlatıldı. İnşaat malzemelerini 3. kişiler aracılığı ile farklı illere sevk edip değerinin altında satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 4 şahıs ile bahse konu malzemeleri piyasanın altında fiyat vererek satın alan 3 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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