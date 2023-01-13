Milyonlarca lirayı lüks araçlarla aklamışlar: 89 gözaltı Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen 89 şüpheli yakalandı, 41'i savcılığa sevk edildi Şüphelilerin kazancı aklamada kullandıkları 6 lüks araç ve...

Milyonlarca lirayı lüks araçlarla aklamışlar: 89 gözaltı

Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen 89 şüpheli yakalandı, 41'i savcılığa sevk edildi

Şüphelilerin kazancı aklamada kullandıkları 6 lüks araç ve tüm malvarlıklarına el konuldu

ANTALYA - Antalya merkezli 5 ilde, yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yöneten şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 89 şüpheli yakalandı, 41'i savcılığa sevk edildi. Şüphelilerin kazancı aklamada kullandıkları 6 lüks araç ve tüm malvarlıklarına el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde, yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yöneten şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 milyon liralık haksız kazanç

Antalya merkezli Gaziantep, Iğdır, Eskişehir ve Isparta illerinde faaliyet gösteren ofislerde yasadışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak yapılan beş aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Y.Ş. liderliğindeki yasadışı bahis suç örgütüne dahil 89 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız 1 tüfek, 3 tüfek, ve 623 bin lira ele geçirilip, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Elde ettikleri kazancı lüks araçlarda aklamışlar

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazancı aklamada kullandıkları değerlendirilen 6 lüks araca ve yine şüphelilere ait diğer tüm malvarlıklarına el konuldu.

İşlemleri tamamlanan 41 şüpheli bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.