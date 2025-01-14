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Milon, Üçüncü Kez 'Ayın Köpeği' Seçildi

Milon, Üçüncü Kez 'Ayın Köpeği' Seçildi
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Isparta'da narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin 4 yaşındaki Belçika Malinois köpeği Milon, Aralık ayında 23 operasyona katılarak uyuşturucu madde ele geçirilmesine yardımcı oldu ve 'ayın köpeği' unvanını üçüncü kez kazandı.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı köpeği Milon, Aralık ayında 23 operasyonda görev alarak uyuşturucu madde ele geçirilmesine yardımcı oldu ve üçüncü kez "ayın köpeği" ünvanını kazandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine ait 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı köpek Milon, Aralık ayında 23 operasyonda görev alarak çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmesine yardımcı oldu. Bu başarılarıyla Milon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca üçüncü kez 'ayın köpeği' ünvanını kazandı.

Ekibinin en güvenilir dedektör köpeği Milon

Milon, 2022 Haziran, 2023 Ağustos ve 2024 Aralık dönemlerinde de 'ayın köpeği' seçilmişti. Son 3 yıldır aktif olarak narkotik operasyonlarında görev alan Milon, yüksek hassasiyeti ve keskin koku alma yeteneği ile ekibinin en güvenilir dedektör köpeklerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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