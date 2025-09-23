Milli Sporcu Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
Çanakkale'de Dünya Ağır Siklet Bilek Güreşi Şampiyonu Ümit Burunlular'ın çalınan tekerlekli sandalyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede bulundu. Şüpheli ise serbest bırakıldı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesinde yaşayan Dünya Ağır Siklet Bilek Güreşi Şampiyonu Milli Sporcu Ümit Burunlular 19 Eylül günü saat 11.00 sıralarında evinin önüne koyduğu tekerlekli sandalyesinin saat 16.00 sularında artık orada olmadığını fark etti. Milli sporcunun İl Emniyet Müdürlüğünü araması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler yaklaşık 2 saat içerisinde şüpheli A.K.'yi yakalayarak tekerlekli sandalyeyi buldular. Ümit Burunlular'a tekerlekli sandalyesi emniyet ekipleri tarafından teslim edildi.
Konu hakkında konuşan Dünya Ağır Siklet Bilek Güreşi Şampiyonu Milli Sporcu Ümit Burunlular, "Saat 11.00 sularında evimin önüne bırakmış olduğum sandalyemin 16.00 sularında çalındığını fark ettim. Sonrasında emniyete başvurduğumda sağ olsunlar kısa sürede yani 1-2 saat içerisinde bulup teslim ettiler. Emniyet mensuplarına, ilgili şube müdürlerinin hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
Yakalanan A.K. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE