Milli Savunma Bakanlığı: "(Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olaya ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu'nun 29. Maddesindeki hüküm...
Milli Savunma Bakanlığı: "(Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olaya ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu'nun 29. Maddesindeki hüküm uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı : "(Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olaya ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu'nun 29. Maddesindeki hüküm uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır." - ANKARA