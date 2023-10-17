Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
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Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı : " Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa