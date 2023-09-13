Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı : "Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA