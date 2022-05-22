Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Mümin Altaş - 3. Sayfa

Terörist, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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