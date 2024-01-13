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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki terörist hedeflere hava harekatı düzenledi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 25 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 25 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının, "Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek" ifadeleri ile yaptığı açıklamaya göre, PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurlara karşı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden güvenlik güçlerine yapılan terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla saat 21.00'de Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirildi.

Düzenlenen harekat sonucu bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu ve barınaktan oluşan 25 hedef imha edildi. Açıklamada, "İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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