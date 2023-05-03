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Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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