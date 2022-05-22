Milli Savunma Bakanlığı: "18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin,...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı: "18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı : "18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa