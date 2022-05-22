Milli Savunma Bakanlığı: &quot;18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin,... - Haberler

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Milli Savunma Bakanlığı: "18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin,...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı: '18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin,...

Milli Savunma Bakanlığı: "18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı : "18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, 18 mayıs, Irak, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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