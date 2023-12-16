Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "KAAN'ın; ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de de...
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "KAAN'ın; ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de de envantere alınması planlanmaktadır.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "KAAN'ın; ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de de envantere alınması planlanmaktadır." - ANKARA