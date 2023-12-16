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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Harekat eğitim faaliyetleri kapsamında Deniz Kuvvetlerimiz; 122 bin 567 saat seyir gerçekleştirmiş, Hava...

16 Aralık 2023 17:05 Güncelleme: 17:07 Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Harekat eğitim faaliyetleri kapsamında Deniz Kuvvetlerimiz; 122 bin 567 saat seyir gerçekleştirmiş, Hava Kuvvetlerimiz; 65 bin 118 sorti, 103 bin 125 saat uçuş, nakliye-ulaştırma uçakları ile de 12 bin 114 sorti icra etmiştir.