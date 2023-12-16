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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Gazze'ye yönelik yardımlarımız kapsamında Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla koordineli olarak bugüne kadar...

16 Aralık 2023 17:05 Güncelleme: 17:07 Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Gazze'ye yönelik yardımlarımız kapsamında Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla koordineli olarak bugüne kadar 13 uçak ile 225 tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık.