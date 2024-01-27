Milli Savunma Bakanı Hatay'da Hudut Karakolu'nu İnceledi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte karakola giderek güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı ve askerlerle yakından ilgilendi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ziyaret Karakolu'na gelen Bakan Yaşar Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.
Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. - ANKARA