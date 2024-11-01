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Milli Savunma Bakanı Güler, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede üst düzey askeri yetkililer de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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