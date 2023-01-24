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Milli Savunma Bakanı Akar'dan trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanı Akar'dan trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Iğdır'da bugün meydana gelen araç kazası sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan yaralanmış, personellerimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar da yayımladığı mesajda, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Iğdır 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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