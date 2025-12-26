Milli İstihbarat Teşkilatı, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen DEAŞ'lı İbrahim Burtakuçin'e yönelik ortak bir operasyona imza attı. - ANKARA