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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Avrupa'dan eleman toplayan kod adı Renas Raperin olan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan Renas Raperin kod adlı Faik Aydın'ı Irak'ta etkisiz hale getirdi. Faik Aydın, Türkiye sınırından yaklaşık 160 km derinlikte saklanıyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan Renas Raperin kod Faik Aydın'ı Irak'ta etkisiz hale getirdi. Faik Aydın, Türkiye sınırından yaklaşık 160 km derinlikte saklanıyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Irak PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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