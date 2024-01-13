Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Avrupa'dan eleman toplayan kod adı Renas Raperin olan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan Renas Raperin kod adlı Faik Aydın'ı Irak'ta etkisiz hale getirdi. Faik Aydın, Türkiye sınırından yaklaşık 160 km derinlikte saklanıyordu.
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan Renas Raperin kod Faik Aydın'ı Irak'ta etkisiz hale getirdi. Faik Aydın, Türkiye sınırından yaklaşık 160 km derinlikte saklanıyordu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa