İsrail İstihbarat Servisi'ne Bağlı Para Ağına Darbe: Liridon Rexhepı Tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İsrail İstihbarat Servisi'nin para ağını oluşturan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepı tutuklandı. Rexhepı'nın, bu ağ aracılığıyla uluslararası boyutta çeşitli finansal işlemler gerçekleştirdiği saptandı. MİT, operasyonun detaylarını araştırarak, uluslararası güvenlik iş birliğini artırmayı hedefliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi'nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepı tutuklandı