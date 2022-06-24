Son dakika haberi... MİT'ten Nokta Operasyonu Gelen son dakika haberlerine göre MİT'ten Nokta Operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu'nu Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. MİT'ten Nokta Operasyonu ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu'nu Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... MİT'ten Nokta Operasyonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.