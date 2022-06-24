Son dakika haberi... MİT'ten Nokta Operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre MİT'ten Nokta Operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu'nu Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
MİT'ten Nokta Operasyonu
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu'nu Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa