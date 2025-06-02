Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile 01.06.2025 akşamı bir telefon görüşmesi...
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile 01.06.2025 akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile 01.06.2025 akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa