Milli Gazete Yazarının Oğlunu Öldüren Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

MİLLİ Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammet Nur Kasadar'ı iple boğduktan sonra parçalara ayırarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Öztürk'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Öztürk ifadesinde, aileden fidyeyi alabilmek için parçalamadan önce fotoğrafını çektiğini söyledi. <Şüpheli Hakan Öztürk ifadesinde ilkokul mezunu olduğunu, en son taksi şoförü olarak çalıştığını ve evli, bir çocuk babası olduğunu söyledi. Mustafa Kasadar'ı ve oğullarını mahalleden tanıdığını, sohbetlerine de katıldığını ifade eden şüpheli, maktülün ağabeyi Ömer Kasadar'a ait olan Ravza Kitap isimli işyerinde 2,5 yıl kadar kitap toplayıcı ve satın alma müdürü olarak çalıştığını anlattı. Öztürk, mesai ücretlerini vermediklerini belirterek "Ama ben de bunu fazla dert etmiyordum, çünkü iş yerini seviyordum. Arkadaşım Enes, yanıma gelerek 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de Ömer Kasadar tarafından kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım" dedi.