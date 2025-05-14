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Milletvekili Aracı Değil, Zabıta Üzerine Sürdü

Milletvekili Aracı Değil, Zabıta Üzerine Sürdü
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Güngören'de bir sürücü, zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobili sürdü ve 'Bu milletvekili aracı' dedi. Zabıta memurları şikayetçi oldu, polise kaçtığı aracın kaydının milletvekiline ait olmadığı belirlendi.

"Milletvekili aracı" dedi, zabıtanın üzerine sürdü

İSTANBUL - Güngören'de "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobili süren şahıs kameraya yansıdı. Zabıta memurları, şahıstan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay 10 Mayıs tarihinde Güngören Posta Caddesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle yolu kapatarak güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Bu sırada Porsche marka lüks aracıyla kapalı yoldan geçmeye çalışan bir şahıs, zabıta memurlarıyla tartıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta memurlarını tehdit etti. Yoldan geçemeyince sinirlenerek aracına binen sürücü, zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobilini sürdü. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracın plakasını alan zabıta ekipleri, sürücüden şikayetçi oldu. Yapılan incelemede aracın herhangi bir milletvekili üzerine kaydının olmadığı anlaşıldı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
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