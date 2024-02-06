Milas-Yatağan karayolunda trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Milas-Yatağan karayolunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.

Milas-Yatağan karayolu üzerinde Kozağaç Mahallesi mevkiinde 52 yaşındaki Ü.B., 07 NRG 07 plakalı araç ile Milas istikametinden Yatağan istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında araç sürücüsü Ü.B. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki M.B. yaralanarak Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. - MUĞLA