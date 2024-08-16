Milas-Yatağan Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Milas- Yatağan Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 17.00 sularında Milas-Yatağan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 KV 020 plakalı otomobilin sürücüsü H.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücü H.K'nın durumunun ağır olduğu belirlendi. - MUĞLA