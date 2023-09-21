Milas'taki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahaleler sonucu söndürülürken, 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, Akkovanlık mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, helikopterler de havadan sortileri ile çalışmalara destek verdi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. İki dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri de yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA