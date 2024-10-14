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Milas'ta Yaya Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Milas'ta Yaya Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Bafa Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule Özcan'a çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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