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Milas'ta Yangın Çıktı, Trafik Polisleri Müdahale Etti

Milas'ta Yangın Çıktı, Trafik Polisleri Müdahale Etti
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Muğla'nın Milas ilçesinde trafik polislerinin ihbarı üzerine çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Evin yatak odasında başlayan yangında vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik polisleri bir evden çıkan dumanları görüp itfaiyeye haber vermesi üzerine, alevler büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Halilbey Bulvarı üzerinde bir evde yangın çıktı. Dumanları fark eden trafik polisi ekipleri, durumu hızla itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ilk belirlemelere göre alevlerin evin yatak odasında başladığı tespit edildi. Evdeki vatandaşlar, güvenlik önlemleri alınarak ekipler tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere eve girdi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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