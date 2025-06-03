Milas'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Milas'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, kapalı kasa minibüs arkadan çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 Nisan Bulvarı üzerindeki Adliye Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, aynı yönden gelen kapalı kasa minibüs duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazaya karışan araçların arasında kalan bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yola dökülen yağ ve cam kırıkları nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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