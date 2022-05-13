Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Zafer Caddesi'nden, Zekeriya Gümüşkesen Caddesi'ne doğru seyreden elektrikli bisiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan bir kişi başını kaldırım taşına çarptı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bisiklet, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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