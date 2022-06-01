Milas'ta trafik kazası: 1 ölü - Haberler

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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kırcağız Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Ferhat Ayçiçek yönetiminde seyreden motosiklet, kontrolden çıkarak kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ayçiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

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