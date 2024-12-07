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Milas'ta Tır ve Otomobil Çarpışması: Yeni Kameralar Kazayı Aydınlattı

Milas'ta Tır ve Otomobil Çarpışması: Yeni Kameralar Kazayı Aydınlattı
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla kazaya neden olan başka bir tırın olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Muğla'nın Milas ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan başka bir tırın daha olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı'nda meydana gelen ve şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazadan sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın seyrini değiştirdi. Olayda emniyet şeridinden çıkan bir tırın dolaylı olarak kazaya sebebiyet verdiği anlaşıldı.

Yeni görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen 48 ATR 201 plakalı otomobilin önüne, emniyet şeridinden aniden çıkan bir tırın girdiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü, kazayı önlemek için ani fren yaparak ve sol şeride geçerek çarpışmadan kaçmaya çalıştı. Ancak bu sırada arkadan gelen ve yüksek hızla ilerlediği iddia edilen 09 AES 957 plakalı tır, önünde yavaşlayan otomobile duramayarak arkadan çarptı. Kamera görüntülerine göre kazaya sebebiyet veren tırın, olay sonrası hızla bölgeden uzaklaştığı ve kayıplara karıştığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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