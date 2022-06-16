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Milas'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas ilçesi Karacaağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını bölgeye ekip sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Karadan ve havadan orman yangınına müdahalenin devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

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