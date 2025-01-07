Milas'ta okul taşıtı kadına çarptı, hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun yolun karşısına geçmek isterken okul taşıtının çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Ören Mahallesi Çatak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (27) isimli şahıs idaresindeki 48 S 3862 plakalı okul taşıtı yolun karşısına geçmek isteyen T.Ş. (60) isimli kadına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. T.Ş.'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Okul taşıtı sürücüsü M.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA