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Milas'ta Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Milas'ta Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 30 yaşındaki Abdurrahman Özgü, hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Milas-Bodrum karayolu üzerindeki Akyol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahliye yolundan ana yola çıkan Abdurrahman Özgü (30) idaresindeki motosiklet, o sırada Milas-Bodrum karayolunda seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Özgü yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgü'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özgü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özgü'nün ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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