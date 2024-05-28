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Milas'ta Minibüs ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Güneş Mahallesi Milas Adalet Sarayı önünde, 17 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fırat Temizel, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Milas Adalet Sarayı önünde, geçtiğimiz 17 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Edinilen bilgiye göre, minibüs ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Fırat Temizel ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Temizel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaklaşık 11 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Fırat Temizel, bu sabah hayatını kaybetti. Genç sürücünün ölümü, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere Milas'ta derin bir üzüntüye neden oldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet trafik Muğla Milas Acil Durum Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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