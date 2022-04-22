Milas'ta Kumar Operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milas'ta Kumar Operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Milas'ta Kumar Operasyonu

Milas'ın Hacıapti Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.

Milas'ın Hacıapti Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.

Kahvehanenin arka bölümünde perde ile kapatılan alanda 11 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Ekiplerce 28 bin 700 TL, Bin dolar ve 50 Euro'ya el konulurken, şahıslar hakkında adlı işlem başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Milas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title