Milas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas- Bodrum Karayolu Emek Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bodrum istikametine doğru seyir halinde olan 48 BG 923 plakalı bir otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yol bir süre tek şeride düşürüldü. Kaza yapan araç, çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA