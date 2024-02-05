Milas'ta Kamyonetten Mazot Çalan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde ilçesinde bir kamyonetten damacana ile mazot çalan bir şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Hamdi Mergen Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 KT 204 plakalı kamyonetin yakıt deposundan damacana yardımıyla mazot çalındığını fark eden çarşı ve mahalle bekçileri olaya müdahale ederek bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan çalışmada, 48 US 102 plakalı kamyonun da akaryakıt deposunun zorlandığı ve mazot döküntülerinin olduğu tespit edildi. Olayda, araç sahiplerinin 8 bin 500 TL maddi zarara uğradığı iddia edilirken, C.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - MUĞLA