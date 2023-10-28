Milas'ta hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatın şantiye sahasında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Hüsamlar Mahallesi'ndeki inşaat şantiye sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye içerisinde çalışan 45 ANT 781 plakalı kamyonun damperi hafriyat boşaltırken henüz bilinmeyen bir nedenle İlhan Can (33) isimli işçinin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İlhan Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Can'ın ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğuldu. Can'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA