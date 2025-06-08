Milas'ta Balık Üretim Tesisinde Yangın Paniği

Milas'ta Balık Üretim Tesisinde Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir balık üretim tesisinde çıkan yangın, çevresindeki otların tutuşmasıyla başladı ve iki konteynere sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yok, ancak maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Savran Mahallesi'nde bulunan bir toprak havuz balık üretim tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, tesis çevresindeki otluk alanda başladı. Alevler kısa sürede yayılarak işletmeye ait iki konteynere sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, işletmeye ait konteynerlerde maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Karısı araçtan atladı, koca öylece bırakıp kaçtı

Karısı araçtan atladı, koca öylece bırakıp kaçtı
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.