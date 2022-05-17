Milas'ta arazi yangını - Haberler

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Milas'ta arazi yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas'ta arazi yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde tarla çalışan traktörün egzozun çıkan kıvılcımlar otluk yangınına neden oldu.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tarla çalışan traktörün egzozun çıkan kıvılcımlar otluk yangınına neden oldu.

Milas Ekindere Mahallesinde traktör ile tarlada çalışma yapıldığı sırada traktörün egzozundan çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Milas İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, yaklaşık 5 bin metrekarelik alan yandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Traktör, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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