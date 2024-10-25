Milas'ta Alkol Alan Kadına Araç Çarptı

Muğla'nın Milas ilçesinde iddiaya göre yola atlayan kadına otomobil çarptı.

Olay Muğla'nın Milas 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın yol kenarında uzun süre alkol aldıktan sonra yola atladı. O sırada yoldan geçen bir otomobil kadına çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, alkollü kadını Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA