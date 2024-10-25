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Milas'ta Alkol Alan Kadına Araç Çarptı

Milas'ta Alkol Alan Kadına Araç Çarptı
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Muğla'nın Milas ilçesinde alkol aldıktan sonra yola atlayan kadına bir otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iddiaya göre yola atlayan kadına otomobil çarptı.

Olay Muğla'nın Milas 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın yol kenarında uzun süre alkol aldıktan sonra yola atladı. O sırada yoldan geçen bir otomobil kadına çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, alkollü kadını Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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